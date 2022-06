Somma Vesuviana | Di Sarno | “Finalmente la città si riapproprierà dello stadio Comunale”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Salvatore Di, sindaco uscente e candidato a sindaco dialle prossime amministrative del 12 giugno, sulla riqualificazioneFelice Nappi: “Viribus Unitis che è il nome della nostra squadra di calcio significa “con le forze unite” e con la comunità, con l’unione nel nome del bene comune si riescono a concretizzare i fatti. Non parole ma fatti, non chiacchiere ma opere già finanziate dalla mia Amministrazione.lasi“Felice Nappi”. La mia coalizione punta anche sullo ...

advertisement Si tratta di un'opera essenziale finalizzata non solo a migliorare il decoro urbano della città dima soprattutto la sicurezza stradale. Una rotonda ampia e a forma di ...Scontri secchi, cioè senza possibilità di ballottaggio, anche a Sant'Antimo, tra Massimo Buonanno (Pd e civiche) e Giuseppe Italia, e a: l'uscente Salvatore Di Sarno, con il M5s a ... Somma Vesuviana, l'Antro si inaugura il 18 giugno: Bosoletti torna al Casamale SOMMA VESUVIANA – Dalla viabilità allo sport, passando per il turismo, la cultura, l’ambiente. La lista civica “Per Somma”, che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Bianco alle prossime elezioni com ...Riceviamo e pubblichiamo L’ambizioso progetto “Antro” di Bosoletti apre le sue porte al pubblico per rivelare il risultato di un intenso lavoro concettuale e fisico che a lungo ha impegnato l’artista ...