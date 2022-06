Separazione delle carriere ecco il referendum con cui la politica vuole regolare i conti con la magistratura (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se ne parla da decenni ma vuoi per un motivo o per un altro, la Separazione delle funzioni dei magistrati è sempre rimasta ferma al palo. Una crociata per certi versi non troppo dissimile da quella cavalcata da Silvio Berlusconi sin dal momento della sua discesa in campo, con la differenza che lui proponeva una Separazione delle carriere per la quale è necessaria una riforma costituzionale, e che ora potrebbe diventare realtà con il referendum di questa domenica promosso da Lega e Radicali. Infatti la terza scheda, di colore giallo, si occuperà proprio di questo delicato e controverso aspetto. Che si tratti di un quesito che potrebbe modificare nel profondo la magistratura italiana, lo si evince già dal testo stesso – secondo molti esperti cervellotico e complicato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se ne parla da decenni ma vuoi per un motivo o per un altro, lafunzioni dei magistrati è sempre rimasta ferma al palo. Una crociata per certi versi non troppo dissimile da quella cavalcata da Silvio Berlusconi sin dal momento della sua discesa in campo, con la differenza che lui proponeva unaper la quale è necessaria una riforma costituzionale, e che ora potrebbe diventare realtà con ildi questa domenica promosso da Lega e Radicali. Infatti la terza scheda, di colore giallo, si occuperà proprio di questo delicato e controverso aspetto. Che si tratti di un quesito che potrebbe modificare nel profondo laitaliana, lo si evince già dal testo stesso – secondo molti esperti cervellotico e complicato ...

Advertising

PupiaTv : Melicchio - SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, PERCHÉ LA POLITICA VUOLE SCEGLIERE I PM? (08.06.22) - Affaritaliani : Separazione delle carriere dei giudici L'esperto: “Chi guadagna è l'ambiente” - FrancescoDeBen8 : @aspide_l Siamo un Paese di leggi di propaganda perché stupirsi dei referendum. Ad ogni modo, la separazione delle… - ElenaPirandello : RT @PD_Lazio: Pronti per il voto del 12 giugno? Ecco il #Referendum IN BREVE Quesito n.3 Separazione delle carriere tra giudici e PM. ??Vo… - PD_Lazio : Pronti per il voto del 12 giugno? Ecco il #Referendum IN BREVE Quesito n.3 Separazione delle carriere tra giudici… -