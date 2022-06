Sciopero aerei | mercoledì 8 Giugno si fermano numerose compagnie I dettagli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Si tratta di una protesta che viene effettuata per diverse ragioni. Non sarà quindi la giornata adatta per scegliere di spostarsi. In questo periodo, visto anche il bellissimo tempo, qualcuno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Tra gli altri, si fermano i dipendenti di EasyJet dalle 13 alle 17 e quelli di Volotea e Ryanair dalle 10 alle 14. Tra le rivendicazioni anche 'la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio'. I ..."Con lochiediamo l'apertura un confronto sulle problematiche lavorative e sulle condizioni salariali di piloti e assistenti di volo", ha spiegato il segretario nazionale della Filt Cgil ...Giornata di disagi per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero indetto dai lavoratori delle compagnie aeree Ryanar, Easyjet e Volotea. Lo sciopero è stato proclamato per 4 ore dalle 10 alle 14. Si ...«Mercoledì nero per i voli ma non devono essere i passeggeri a rimetterci». A sottolinearlo il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli che rassicura così ...