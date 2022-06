SBK | il ritorno del videogioco ufficiale è realtà | fissata la data di uscita - News

Advertising

Il 2022 segnerà infatti per la Superbike ilsu console e pc, con il proprio videogioco ... Aspettative alte Guarda anche Superbike: le 10 livree più belle della storia Tra le altre cose ...Stavolta il sei volte campione del mondo non ha potuto contrastare il grandedi Bautista: è ... Diretta/ Superbike: Bautista vince Gara - 1 al Gp Portogallo 2022, 4° Locatelli! Come detto ...Dieci anni dopo, ci siamo nuovamente. Il 2022 segnerà infatti per la Superbike il ritorno su console e pc, con il proprio videogioco ufficiale. Un progetto nell’aria da tempo, e nato grazie al ...SBK: L'edizione 2022 del TT continua ad essere segnata dalle tragedia, ed oggi è arrivata la conferma del decesso del francese. Il suo passeggero nel sidecar, Olivier Lavorer, era deceduto sabato ...