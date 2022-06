Advertising

greencityit : Mercato auto: a maggio -15,1%: Federauto: 'Primi effetti incentivi 2022 ma serve allungamento termine per completam… - MarchePinna : @IlGrandinato @ZioKlint @Gigadesires Comprata a febbraio 2021utilizzando gli incentivi di allora sulla rottamazione… - chilisummer : @Camillamariani4 anche perchè il parco macchine in Italia ha un'età vecchissima, stiamo parlando ormai di auto del… - OpelAutotecnica : ?? PEUGEOT e-208 ?? ? Tua con fino a 10.600 € di sconto rottamazione con incentivi statali! ?? Scopri ????… - infoiteconomia : Offerte auto con rottamazione: giugno 2022 -

Il Sole 24 ORE

Infine, rimane sempre più intollerabile che molti provvedimenti di sostegno con denaro pubblico (, incentivi perverdi, solo per fare un esempio)vengano erogati a tutti, senza ...L'è ordinabile solo ed esclusivamente online sul sito della casa automobilistica francese di ...è la 1.2 PureTech 75 che può far accedere agli incentivi statali previsti in caso di. ... Rottamazione auto, l’iter può chiudersi anche oltre i 180 giorni La consegna del veicolo nuovo avviene allo scadere dei 180 giorni Non è un problema per l’iter di rottamazione della macchina vecchia ...Annuncio vendita Jeep Renegade 1.6 Mjt 120 CV Limited usata del 2017 a Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...