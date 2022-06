Obi-Wan Kenobi episodio 4 | analisi | recensione e easter egg

Advertising

badtasteit : #ObiWanKenobi: #DarthVader invade Times Square con un cartellone pubblicitario - winterrkenobi : tutta colpa di obi wan - dayligvht : mi disp obi wan ma oggi ms marvel ha la precedenza - winterrkenobi : io oggi con obi wan - Steph3nie1 : Appena tornata a casa si può procedere alla guardazione di obi wan -

Dopo quattro puntate ci sentiamo piuttosto sicuri nell'affermare quanto ancheKenobi , al pari di diverse serie Marvel, mostri in modo lampante le cicatrici di un processo gestionale non proprio a fuoco : la nuova produzione a tema Star Wars doveva infatti essere un ...Luke Skywalker è un ignaro bambino affidato alle cure dello zio Ben (Joel Edgerton), scorbutico e intrattabile come era sempre stato, e che cerca continuamente di tenere lontanodalla vita ...Stanca come il suo protagonista la serie di Obi-Wan Kenobi arriva al quarto episodio scarica, senza nemmeno la voglia di stupire.Il quarto episodio si apre con Obi-Wan che riprende conoscenza in maniera confusa, mentre con un trasporto guidato da Tala arriva sul pianeta Jabiim. Il jedi è dolorante per la profonda ferita al ...