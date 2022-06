Non solo Lazio: sei squadre su Minamino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Takumi Minamino può lasciare il Liverpool in estate: sul giapponese ci sono Lazio, Leeds, Fulham, Wolves, Southampton e Monaco. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Takumipuò lasciare il Liverpool in estate: sul giapponese ci sono, Leeds, Fulham, Wolves, Southampton e Monaco.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - GiuseppeConteIT : È stata una serata speciale, qui nella splendida cornice di Villa Filippina. Non solo per lo spessore dei contribut… - GiovaQuez : Travaglio: 'Il sistema di potere attualmente al governo non riesce a convincere la maggioranza degli italiani sull'… - infoitsport : Non solo Scamacca: per Le Parisien Campos ha incontrato l'Inter per Skriniar al PSG - _alessandra27_ : @SalRgg94 mendes non ha solo di Maria -