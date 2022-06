L’Ora, chi è Bruno Di Chiara, l’attore che fa Salvo Licata? Età, vita privata, film, Instagram (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bruno Di Chiara è l’attore che interpreta il ruolo di Salvo Licata nella nuova serie televisiva L’Ora, inchiostro contro piombo firmata Mediaset. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Claudio Santamaria: età, moglie, ex, figlia, padre, altezza e fisico, film, Instagram Chi è Bruno Di Chiara, l’attore che interpreta Salvo Licata nella fiction L’Ora? Proveniente da una solida formazione teatrale,... Leggi su donnapop (Di mercoledì 8 giugno 2022)Diche interpreta il ruolo dinella nuova serie televisiva, inchiostro contro piombo firmata Mediaset. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Claudio Santamaria: età, moglie, ex, figlia, padre, altezza e fisico,Chi èDiche interpretanella fiction? Proveniente da una solida formazione teatrale,...

Advertising

GassmanGassmann : Ma può essere che ogni volta che si celebra il pride che ritengo fondamentale in un paese arretrato ed omofobico co… - pdnetwork : Al fianco di @AndreaOrlandosp e del Governo ci siamo battuti per raggiungere un accordo sul #salariominimo. Chi no… - reportrai3 : Con la crisi del grano per l’invasione dell’Ucraina, Paese tra i maggiori produttori al mondo, sono aumentati i pre… - barbybpgirl : @nucciovil @scafato @MatteoS11945980 @ProfMBassetti Ma non arrivo a cosa? A leggere dei dati? I contagi si sono azz… - _IlBoris : Chi devo amma**are per avere 9,36 l'ora garantiti? Con uno stipendio del genere sboccio champagne -