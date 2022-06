LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: immenso Filippo Ganna! Vittoria per soli 2? su Van Aert (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.39 Quarto successo in stagione per il meraviglioso Filippo Ganna, che continua ad onorare nel migliore dei modi la sua maglia iridata! 16.37 Solo 2? di distanza tra i due, ma si ripete il risultato dell’ultimo Mondiale, con l’azzurro davanti al belga! 16.36 VAN Aert NON CE LA FA! Filippo GANNA VINCEEEEEE!!! 16.35 ULTIMO KM! 16.34 L’impressione è che Van Aert possa aver riguadagnato qualcosina, i due potrebbero essere vicinissimi al traguardo! 16.33 3 km al traguardo per Van Aert! Tra poco sapremo chi vincerà la quarta frazione del Giro del Delfinato! 16.32 Van Aert ora ha nel mirino Gaudu e Lafay che lo precedono. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.39 Quarto successo in stagione per il meravigliosoGanna, che continua ad onorare nel migliore dei modi la sua maglia iridata! 16.37 Solo 2? di distanza tra i due, ma si ripete il risultato dell’ultimo Mondiale, con l’azzurro davanti al belga! 16.36 VANNON CE LA FA!GANNA VINCEEEEEE!!! 16.35 ULTIMO KM! 16.34 L’impressione è che Vanpossa aver riguadagnato qualcosina, i due potrebbero essere vicinissimi al traguardo! 16.33 3 km al traguardo per Van! Tra poco sapremo chi vincerà la quarta frazione deldel! 16.32 Vanora ha nel mirino Gaudu e Lafay che lo precedono. ...

