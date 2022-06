LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: un gruppo di 13 unità in fuga dopo 30 km (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45: Tra poco la composizione del gruppetto di testa che ha raggiunto 40? di vantaggio al km 27 12.43: E’ in corso un tentativo di un drappello di 13 corridori ma il gruppo ha reagito. Vedremo se la fuga andrà in porto 12.39: Sarà probabilmente la salita verso Sarnano a fare la prima scrematura e a lanciare le prime azioni di giornata 12.36: Il gruppo compatto sta affrontando la discesa lieve verso Tolentino 12.28: Arrivati all’abitato di Camerino, gli atleti sono attesi da una quarantina di km di discesa, poi inizierà la lunga salita verso il GPM di Sarnano 12.20: C’è battaglia in testa al gruppo che resta però compatto, nonostante l’andatura sostenuta. 8 i km fin qui percorsi, iniziata la salita verso Camerino 12.19: Queste le maglie prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45: Tra poco la composizione del gruppetto di testa che ha raggiunto 40? di vantaggio al km 27 12.43: E’ in corso un tentativo di un drappello di 13 corridori ma ilha reagito. Vedremo se laandrà in porto 12.39: Sarà probabilmente la salita verso Sarnano a fare la prima scrematura e a lanciare le prime azioni di giornata 12.36: Ilcompatto sta affrontando la discesa lieve verso Tolentino 12.28: Arrivati all’abitato di Camerino, gli atleti sono attesi da una quarantina di km di discesa, poi inizierà la lunga salita verso il GPM di Sarnano 12.20: C’è battaglia in testa alche resta però compatto, nonostante l’andatura sostenuta. 8 i km fin qui percorsi, iniziata la salita verso Camerino 12.19: Queste le maglie prima ...

