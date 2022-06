Italia ripescata ai Mondiali, ecco quando finirà il tormentone: c’è la data della decisione Fifa (Di mercoledì 8 giugno 2022) In Italia i tormentoni piacciono, è noto. L’immotivata esistenza di uno dei più in voga negli ultimi mesi cesserà con tutta probabilità venerdì 10 giugno. Il caso è quello dell’eventuale ripescaggio dell‘Italia ai Mondiali che si terranno in inverno in Qatar. Perché venerdì 10 giugno? Perché venerdì la Fifa dovrà esprimersi sulla questione Castillo: un calciatore che l’Ecuador ha schierato durante le qualificazioni, commettendo secondo alcuni un errore (e un illecito), visto che il calciatore è nato in Colombia. E dunque, qualora la posizione irregolare di Byron Castillo venisse riconosciuta anche dalla Fifa è possibile che la decisione sia quella di escludere l’Ecuador dal mondiale. Ed è qualcosa che ha agitato il dibattito in Italia per diversi giorni nonostante sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ini tormentoni piacciono, è noto. L’immotivata esistenza di uno dei più in voga negli ultimi mesi cesserà con tutta probabilità venerdì 10 giugno. Il caso è quello dell’eventuale ripescaggio dell‘aiche si terranno in inverno in Qatar. Perché venerdì 10 giugno? Perché venerdì ladovrà esprimersi sulla questione Castillo: un calciatore che l’Ecuador ha schierato durante le qualificazioni, commettendo secondo alcuni un errore (e un illecito), visto che il calciatore è nato in Colombia. E dunque, qualora la posizione irregolare di Byron Castillo venisse riconosciuta anche dallaè possibile che lasia quella di escludere l’Ecuador dal mondiale. Ed è qualcosa che ha agitato il dibattito inper diversi giorni nonostante sia ...

