(Di mercoledì 8 giugno 2022) Approvato dalla Giunta, su proposta dell'assessore alla, il2022/2023 per la Regione. L'articolo .

orizzontescuola : In Liguria la scuola ricomincerà il 14 settembre. Tutte le date del calendario scolastico - AcquarioGenova : Al rilascio erano presenti i rappresentanti di Associazione Emys Liguria, @ProvinciadiSavona, @Pro Natura Genova,… - GeosNewsGE : Festa di fine scuola alla cartoleria Scarabocchi #Genova #Liguria #News - rep_genova : Scuola, dalla Regione Liguria 3 milioni di euro di voucher per i centri estivi [aggiornamento delle 15:58] - radioaldebaran : 'Cantautori nelle scuole' anche al Caboto di #Chiavari - #Liguria #Scuola - -

Agenzia ANSA

Ladell'infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2022. Le festività, oltre tutte le domeniche e le ricorrenze disposte dallo Stato, sono fissate sommando le festività nazionali a cui sono ..."Il calendario scolastico proposto da Regione " dichiara l'assessore alladi Regione- è stato condiviso in un clima molto positivo da tutto il mondoriunito nel CRIF, Comitato ... Liguria, si torna a scuola dal 14 settembre - Liguria Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Scuola Ilaria Cavo, il calendario scolastico 2022/2023. Gli studenti liguri torneranno in aula il 14 settembre 2022 e le lezioni termi ...Approvato dalla giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore alla Scuola, il calendario scolastico 2022/2023. Gli studenti liguri torneranno in aula il 14 settembre 2022 e le lezioni ...