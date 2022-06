Il caso italiano delle ciliegie: cosa sta succedendo nei nostri frutteti. (Di mercoledì 8 giugno 2022) È diventato il caso italiano per eccellenza quello delle ciliegie: crescono i prezzi dalla benzina agli alimenti, ma nessuno ha, per fortuna, ancora toccato il record di questi deliziosi frutti che in Lombardia hanno sfiorato i 18 euro al chilo. A diramare la notizia è la Coldiretti Puglia, che rileva una sperequazione inquietante: a Milano, la varietà Ferrovia ha raggiunto il costo al dettaglio di 17.90 euro per Kg, quando l’azienda produttrice le vende ad una cifra compresa tra 1.80 e 3 auro. Di conseguenza, l’associazione ha invitato i consumatori del Nord a segnalare casi simili, ove presenti in altre città. Gli aumenti, infatti, mettono a dura prova il mercato ortofrutticolo, penalizzandolo. Ma cosa sta succedendo davvero? Facciamo chiarezza. Il caso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) È diventato ilper eccellenza quello: crescono i prezzi dalla benzina agli alimenti, ma nessuno ha, per fortuna, ancora toccato il record di questi deliziosi frutti che in Lombardia hanno sfiorato i 18 euro al chilo. A diramare la notizia è la Coldiretti Puglia, che rileva una sperequazione inquietante: a Milano, la varietà Ferrovia ha raggiunto il costo al dettaglio di 17.90 euro per Kg, quando l’azienda produttrice le vende ad una cifra compresa tra 1.80 e 3 auro. Di conseguenza, l’associazione ha invitato i consumatori del Nord a segnalare casi simili, ove presenti in altre città. Gli aumenti, infatti, mettono a dura prova il mercato ortofrutticolo, penalizzandolo. Mastadavvero? Facciamo chiarezza. Il...

