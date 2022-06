Gattuso | «Vengo da una famiglia di migranti | come posso essere razzista?»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il prossimo allenatore del Valenciaha parlato delle polemiche nate attorno a lui per alcune frasi del passato definite razziste Gennaro, ormai prossimo a cominciare la sua avventura sulla panchina del Valencia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato delle polemiche nate attorno a lui per alcune frase dette in passato definite razziste. GIUDIZI DELLA GENTE – «Sono molto diverso dadescritto da dodici mesi a questa parte. Si prendono dichiarazioni di anni diversi, le si isola dal contesto e si imbastiscono processi con l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie: qualcuno accusa, qualcuno difende, qualcuno giudica. Qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello. Io non sono un tipo da social. Se ...

Advertising

... "Non sono come mi descrivono, queste accuse mi fanno impazzire" "Sono molto diverso da come... È la prima volta che parla da molto tempo, Rino. Lo fa senza rabbia, con un autentico ......una difesa dell'operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo " le parole di" ...dietro una tastiera o dietro un nickname " si sfoga l'ex allenatore di Milan e Napoli "da ...«Sono molto diverso da come vengo descritto da dodici mesi a questa parte ... È la prima volta che parla da molto tempo, Rino Gattuso. Lo fa senza rabbia, con un autentico dispiacere e, soprattutto, ..."Vecchie affermazioni di oltre dieci anni fa, gli vengono, di nuovo, mosse per impedirgli di poter continuare la sua brillante carriera di allenatore" ...