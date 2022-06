Finisce la scuola, si rafforza la solidarietà: il video dei giovani “operatori” di Benevento (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi per molte ragazze e per molti ragazzi degli istituti superiori della provincia di Benevento Finisce un altro anno scolastico. I luoghi comuni dipingono i “giovani di oggi” come disorientati, scansafatiche, annoiati e, soprattutto, privi di valori. Noi invece, che li viviamo ogni giorno, condividiamo con loro la voglia di partecipare, grazie ai loro sogni, progetti e desideri, alla costruzione di un futuro nuovo. Abbiamo raccolto le istanze dei giovani in un video, realizzato nell’ambito del progetto “OPS! operatori di solidarietà”, per raccontare e promuovere, grazie alla viva voce dei protagonisti (i giovani), i diritti della persona, le pari opportunità e la parità di trattamento, la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi per molte ragazze e per molti ragazzi degli istituti superiori della provincia diun altro anno scolastico. I luoghi comuni dipingono i “di oggi” come disorientati, scansafatiche, annoiati e, soprattutto, privi di valori. Noi invece, che li viviamo ogni giorno, condividiamo con loro la voglia di partecipare, grazie ai loro sogni, progetti e desideri, alla costruzione di un futuro nuovo. Abbiamo raccolto le istanze deiin un, realizzato nell’ambito del progetto “OPS!di”, per raccontare e promuovere, grazie alla viva voce dei protagonisti (i), i diritti della persona, le pari opportunità e la parità di trattamento, la ...

