Dove si è presentato a sorpresa Antonello Venditti poche ore fa | si scatena il delirio

Una sorpresa a dir poco riuscita quella avvenuta al Liceo Giulio Cesare di Roma. Nell'ultimo giorno di scuola, avvenuto oggi mercoledì 8 giugno, a stupire gli studenti ci ha pensato niente po' po' di meno che Antonello Venditti, il quale si è presentato inaspettatamente al cospetto dei liceali su di giri per la fin dell'anno scolastico. Un incontro ricco di emozioni che ha visto il cantante accerchiato dai ragazzi mentre suonava il pianoforte e cantava all'unisono con loro. Il cantante romano è stato accolto dalla preside Paola Senesi a braccia aperte, e anche i ragazzi sono rimasti entusiasti di questo inaspettato incontro. Venditti non poteva non esibirsi e quindi eccolo sedersi al pianoforte della scuola per suonare proprio il brano Giulio Cesare, in onore del nome del liceo, acclamato da ...

