Coldiretti, torna il Cerasa Fest in Piazza Dante a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Dopo i due lunghi anni del covid, il cuore storico di Napoli torna ad ospitare la grande Festa delle ciliegie a km zero. Sabato 11 e domenica 12 giugno si celebrerà la 5^ edizione del Cerasa Fest, l'evento creato da Coldiretti Campania, insieme alle aziende agricole di Campagna Amica e all'associazione produttori di ciliegie di Chiaiano. La Festa contadina di Coldiretti porta in Piazza Dante oltre al mercato di Campagna Amica, una rassegna speciale della ciliegia napoletana e campana, accompagnata dallo street food contadino ed esibizioni a tema, come "Pulcinella custode dei sapori" a cura dello storico teatro dei burattini Ferraiolo.

