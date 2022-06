Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano, Messina: “E’ soltanto una partita di una serie che potrebbe diventare molto lunga” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria arrivata in Gara 1 delle finali scudetto di serie A di Basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, il coach biancorosso Ettore Messina ha così parlato. Ecco le sue parole: “E’ stata una partita molto dura, equilibrata, con percentuali basse, ma noi credo che abbiamo avuto la solidità per stare sempre davanti e così abbiamo anche vinto, anche se è stata soltanto una partita di una serie che potrebbe diventare molto lunga”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria arrivata in Gara 1 delle finali scudetto diA ditra, il coach biancorosso Ettoreha così parlato. Ecco le sue parole: “E’ stata unadura, equilibrata, con percentuali basse, ma noi credo che abbiamo avuto la solidità per stare sempre davanti e così abbiamo anche vinto, anche se è stataunadi unache”. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET SERIE A, FINALE SCUDETTO: L'OLIMPIA MILANO VINCE GARA-1 Battuta la Virtus Bologna 66-62 #SkySport #SkyBasket #Basket - sportli26181512 : Basket, Olimpia Milano vince a Bologna in gara 1 scudetto: L'Olimpia Milano batte 66-62 la Virtus Bologna e si aggi… - Dario_Melli : Basket, Olimpia Milano vince a Bologna in gara 1 scudetto - SportRepubblica : L'Olimpia Milano batte 66-62 la Virtus Bologna in gara-1 della finale scudetto [aggiornamento delle 23:33] - sportface2016 : #Basket, #VirtusBologna-#OlimpiaMilano, #Messina: “E’ soltanto una partita di una serie che potrebbe diventare molt… -