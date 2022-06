Auto sulla folla a Berlino, i media tedeschi: «Morta un’insegnante di scuola, tra i feriti anche i suoi alunni» – Il video (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’Auto ha investito un gruppo di persone nel cuore di Berlino, a Charlottenburg, per poi rientrare nella carreggiata e schiantarsi 200 metri dopo nella vetrina di una filiale della catena di profumerie Douglas. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, 8 giugno, in Tauentzienstraße, una via dello shopping molto frequentata. Secondo le prime informazioni riportate dai media tedeschi ci sarebbero almeno un morto e 8 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Tra i feriti ci sarebbero gli alunni di una scuola dell’Assia. La donna uccisa sarebbe la loro insegnante, 51 anni. A darne notizia è il Tagesspiegel. L’uomo alla guida dell’Auto, una Clio, sarebbe un tedesco armeno di 29 anni. Lo riporta la Bild. Sarebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’ha investito un gruppo di persone nel cuore di, a Charlottenburg, per poi rientrare nella carreggiata e schiantarsi 200 metri dopo nella vetrina di una filiale della catena di profumerie Douglas. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, 8 giugno, in Tauentzienstraße, una via dello shopping molto frequentata. Secondo le prime informazioni riportate daici sarebbero almeno un morto e 8, di cui alcuni in gravi condizioni. Tra ici sarebbero glidi unadell’Assia. La donna uccisa sarebbe la loro insegnante, 51 anni. A darne notizia è il Tagesspiegel. L’uomo alla guida dell’, una Clio, sarebbe un tedesco armeno di 29 anni. Lo riporta la Bild. Sarebbe ...

