Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 8 Giugno

Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 8 Giugno

Nell'intimità della loro casa, Valeria affronta David per il controllo asfissiante che esercita su di lei. Genoveva si intereSsa in modo discreto di Felipe e Ramon, ma dice a Bellita che l'avvocato è ormai solo l'ombra del brillante avvocato che era.

