Advertising

Agenzia ANSA

Ilha istituito il comitato per gli Investimenti, come previsto dalla nuova Costituzione apostolica sulla riforma della Curia, la 'Praedicate Evangelium', voluta da papa Francesco ed entrata in ......ogni paese fin tanto che il 29 ottobre 1808 non venne emanato il decreto napoleonico che...che seguiranno si noterà come altrettanto influenti saranno poi anche le risoluzioni delI ... Vaticano istituisce il Comitato degli investimenti - Cronaca (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 GIU - Il Vaticano ha istituito il comitato per gli Investimenti, come previsto dalla nuova Costituzione ...Città del Vaticano, 7 giu. (askanews) - Istituito in Vticano un nuovo organismo: il Comitato per gli Investimenti, così come previsto dalla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. A presiederlo ...