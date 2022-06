Un calendario fitto di eventi per gli appassionati di food per il prossimo Fuori Salone 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Un’edizione inedita della Milano Design Week che arriva in estate. Con tutta la voglia di conoscere, scoprire e incontrarsi, in quella che è stata definita l’edizione della ripresa. Altro che il “mini Salone” dello scorso anno. E Milano è (nuovamente) in pieno fermento da design e FuoriSalone, per una settimana carica di eventi che dal 6 al 12 giugno invaderà tutti i distretti del design. E sono tantissimi gli spazi che riprendono vita, alla grande, dopo un grande periodo di arresto, e si aprono al pubblico degli appassionati del food e del design. Tante le mostre a tema cibo che animano ristoranti e spazi temporanei, che rifioriscono per l’occasione. ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Un’edizione inedita della Milano Design Week che arriva in estate. Con tutta la voglia di conoscere, scoprire e incontrarsi, in quella che è stata definita l’edizione della ripresa. Altro che il “mini” dello scorso anno. E Milano è (nuovamente) in pieno fermento da design e, per una settimana carica diche dal 6 al 12 giugno invaderà tutti i distretti del design. E sono tantissimi gli spazi che riprendono vita, alla grande, dopo un grande periodo di arresto, e si aprono al pubblico deglidele del design. Tante le mostre a tema cibo che animano ristoranti e spazi temporanei, che rifioriscono per l’occasione. ...

Advertising

solomotori : Audi House of Progress, fitto calendario eventi FuoriSalone - EstebBeltramino : Audi House of Progress, fitto calendario eventi FuoriSalone #motori - C____Jimmy : RT @Rioda__: @C____Jimmy curpa de calendario fitto - Rioda__ : @C____Jimmy curpa de calendario fitto - infoitcultura : Calendario fitto di incontri per Piero Spina -