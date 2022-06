Ultime Notizie – Quintarelli (Spid): ‘Da Wmf attenzione a innovazione giovani e futuro’ (Di martedì 7 giugno 2022) “Mi piace sottolineare l’attenzione che Wmf si dimostra all’innovazione, ai giovani e al futuro che sono le keyword di cui abbiamo tanto bisogno“. A dirlo Stefano Quintarelli, inventore di Spid, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner. “Sono onorato – ha sottolineato – di partecipare a un evento in cui sarà presente Federico Faggin inventore del microprocessore, ovvero della microelettronica, grande imprenditore seriale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Mi piace sottolineare l’che Wmf si dimostra all’, aie al futuro che sono le keyword di cui abbiamo tanto bisogno“. A dirlo Stefano, inventore di, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner. “Sono onorato – ha sottolineato – di partecipare a un evento in cui sarà presente Federico Faggin inventore del microprocessore, ovvero della microelettronica, grande imprenditore seriale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - corgiallorosso : #Paredes annuncia: “Resto un altro anno al Psg” - aleappo53 : Dopo l'invasione, il Cremlino ha lanciato una repressione mediatica senza precedenti. Ha chiuso le ultime fonti ind… -