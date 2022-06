s’Hertogenbosch: Seppi cede a Mannarino (Di martedì 7 giugno 2022) Nel “Libema Open”, uno degli appuntamenti che aprono la stagione sull'erba, l’altoatesino, promosso dalle qualificazioni, perde in due tie-break con il francese Mannarino, campione in carica. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Nel “Libema Open”, uno degli appuntamenti che aprono la stagione sull'erba, l’altoatesino, promosso dalle qualificazioni, perde in due tie-break con il francese, campione in carica. Torneo live su SuperTennis

