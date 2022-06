Salario minimo, la Ue dice sì. A quanto ammonta nei Paesi che già lo hanno e cosa dice la direttiva (Di martedì 7 giugno 2022) La presidenza dell' Unione Europea considera "una tappa importante per l'Europa sociale " l'intesa raggiunta nella nottata tra il 6 e il 7 giugno sulla direttiva per il Salario minimo . Intesa da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) La presidenza dell' Unione Europea considera "una tappa importante per l'Europa sociale " l'intesa raggiunta nella nottata tra il 6 e il 7 giugno sullaper il. Intesa da ...

