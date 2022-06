(Di martedì 7 giugno 2022) L’allenatore della Stella Rossaha parlato dell’arrivo alladel connazionaleDejan, allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo alladel connazionale. FIDUCIA– «vuole di nuovo con seperché per lui ha due doti fondamentali: affidabilità e lealtà. Significa che sa di potersi fidare di lui sia in campo che nello spogliatoio, che è una persona seria, con dei grandi valori e una bella famiglia che lo segue. E poi José sa bene che è un. Uno di quelli che piace a lui». QUALITA – «Molto forte. Bravo nel primo passaggio per cominciare la manovra, rapido nell’intervenire sulle seconde ...

Uno di quelli che piace a lui" dice Dejan intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta ... Matic è già pronto a conquistare. "Gliel'ho detto, noi serbi non conosciamo la paura". Roma, Stankovic: «Matic fondamentale per Mourinho, è un guerriero» L'ex compagno di nazionale: "Mou lo sceglie per la terza volta perché è un vero leader. Ti puoi fidare in campo e nello spogliatoio" ..."Molto forte. Bravo nel primo passaggio per cominciare la manovra, rapido nell'intervenire sulle seconde palle, abile di testa. Poi, grazie al suo fisico, ottimo per proteggere la difesa. Lo ammetto, ...