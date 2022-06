Peschiera del Garda | maxi - rissa e molestie | la Procura di Verona apre due inchieste

Advertising

Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - LegaSalvini : ++ ?? PESCHIERA DEL GARDA, LE RAGAZZE MOLESTATE SUL TRENO: 'INSULTATE PERCHÉ BIANCHE'. INDAGINI SUL BRANCO ++… - SkyTG24 : Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera del Garda a #Milano - Mauro48989079 : RT @JennyBrownReal: Ma che bella la società multirazziale a Peschiera del Garda ?????? - Brigante1959 : RT @Vince7914: @myrtamerlino Ciao Myrta si sa niente su quel Plotone di alpini di Peschiera del Garda che hanno molestato quelle ragazze ?… -

Il raccontopadre di una delle giovani vittime fa capire la gravità della situazione. 'Quando ... La prima riguarda i disordini trae Castelnuovo, in citta' e in spiaggia. Per questo ...commenta L'assalto aGarda organizzato via social - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci L'assalto aGarda organizzato via social - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Per il ...Il problema non è tanto quello che vediamo, ma quel che non abbiamo visto. Non è la reazione istintiva, di pancia, ma il pensiero, la testa. Sorpresi dalla violenza del branco a Peschiera del ...Risse e molestie, ormai, non fanno più notizia. Ma se accettiamo tutto questo, prepariamoci a un futuro francese. Il commento di Beppe Severgnini ...