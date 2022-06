Palermo, al via da giovedì ‘Una Marina di libri’ (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una Marina di libri, l’appuntamento con il Festival dell’editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una Marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l’infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Si inaugura,9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Unadi libri, l’appuntamento con il Festival dell’editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza& Dintorni e direttore esecutivo di Unadi libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Unadi libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l’infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di ...

