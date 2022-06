Moni Ovadia striglia Parenzo su La7: “Abbi rispetto per il direttore Tarquinio e il professor Mattei, non puoi trattare gli altri da cazzoni” (Di martedì 7 giugno 2022) Durissima reprimenda di Moni Ovadia a David Parenzo nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7), dove uno dei conduttori della Zanzara si è reso protagonista di un match infuocato col direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, sulla guerra tra Russia e Ucraina e di una polemica accesa col giurista Ugo Mattei sulla posizione espressa al Festival dell’Economia di Torino da Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, in merito all‘art.11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie, ma non la ripudia in assoluto”). “L’onestà intellettuale e il pensiero vanno rispettati – esordisce Ovadia – Voglio esprimere la mia piena solidarietà al dottor Marco Tarquinio, che seguo da anni e che è un uomo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Durissima reprimenda dia Davidnel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7), dove uno dei conduttori della Zanzara si è reso protagonista di un match infuocato coldi Avvenire, Marco, sulla guerra tra Russia e Ucraina e di una polemica accesa col giurista Ugosulla posizione espressa al Festival dell’Economia di Torino da Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, in merito all‘art.11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie, ma non la ripudia in assoluto”). “L’onestà intellettuale e il pensiero vanno rispettati – esordisce– Voglio esprimere la mia piena solidarietà al dottor Marco, che seguo da anni e che è un uomo con ...

