M5S-LCR | su case tecnologie Gualtieri prende merito non suo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – “e i suoi continuano a tagliare nastri, a presenziare a inaugurazioni e, soprattutto, ad appropriarsi ingiustamente di iniziative e meriti altrui.” “La Casa delleemergenti, tanto per citare l’esempio più recente, è un progetto interamente concepito e sviluppato durante l’Amministrazione Raggi, che ha fortemente sostenuto la nascita di questo importante e innovativo incubatore di imprese realizzato nella stazione Tiburtina grazie a un finanziamento da 6 milioni di euro ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e da privati.” “L’ennesima intestazione fraudolenta e inopportuna di un’Amministrazione, quella di, che continua a vivere di luce riflessa e che, finora, si è contraddistinta soltanto per la sua enorme inerzia e per la sua oramai risaputa incompetenza.” “I dati, d’altronde, non mentono: ...