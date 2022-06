Kiev accusa | ' Residenti di Severodonetsk portati con la forza nel territorio occupato dai russi'

(Di martedì 7 giugno 2022) Guerra in Ucraina e crimini di guerra.disono staticon laneldai, mentre altri sono fuggiti dove potevano, ora in città restano 10 - ...

Guerra in Ucraina e crimini di guerra. Residenti di Severodonetsk sono stati portati con la forza nel territorio occupato dai russi, mentre altri sono fuggiti dove potevano, ora in città restano 10 - ...... ma intanto il presidente Volodymyr Zelensky loda la reistenza dei soldati di. Inquietano ... L'è stata formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenza ucraina in ...Guerra in Ucraina e crimini di guerra. Residenti di Severodonetsk sono stati portati con la forza nel territorio occupato dai russi, mentre altri sono fuggiti dove potevano, ora in città restano 10-11 ...E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva ... Anche a Bucha, la cittadina a Nord-ovest di Kiev, nota per il massacro avvenuto nel mese di marzo, durante l’occupazione dell’esercito russo, gli inquirenti ...