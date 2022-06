Juventus, Rabiot verso la cessione: la mamma tratta con un club a sorpresa (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero cedere Rabiot in estate, con la mamma del francese che starebbe trattando con un club a sorpresa La Juventus riflette sul futuro di Adrien Rabiot: rinnovargli il contratto in scadenza per evitare di non perderlo a zero o cessione immediata? I bianconeri ci pensano e attendono, nel caso, offerte dall’estero. Al momento non ci sono piste concrete per Rabiot (Chelsea, Tottenham e Manchester United sono al momento solo spettatori interessati) ma, secondo il Corriere dello Sport, mamma Veronique starebbe flirtando con il PSG per un clamoroso ritorno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri potrebbero cederein estate, con ladel francese che starebbendo con unLariflette sul futuro di Adrien: rinnovargli il contratto in scadenza per evitare di non perderlo a zero oimmediata? I bianconeri ci pensano e attendono, nel caso, offerte dall’estero. Al momento non ci sono piste concrete per(Chelsea, Tottenham e Manchester United sono al momento solo spettatori interessati) ma, secondo il Corriere dello Sport,Veronique starebbe flirtando con il PSG per un clamoroso ritorno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @Gianfranco_juve: La #Juventus dei sogni di #Allegri per la prossima stagione (#Tuttosport) Metterei Molina o Kostic al posto di Rabio… - Gianfranco_juve : La #Juventus dei sogni di #Allegri per la prossima stagione (#Tuttosport) Metterei Molina o Kostic al posto di Ra… - Onestidal2007 : @Fede_Spera86 Lo sospetto da quando è arrivato alla #Juventus, metti affianco a #Rabiot uno che lo completa e potre… - ZonaBianconeri : RT @MaghiDoffesteTB: La #Juventus vuole fare un buon #Calciomercato richiesti da #Allegri sarebbero #DiMaria #Kostic il cholito #Simeone #P… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Rabiot via dalla Juve? Spunta una clamorosa ipotesi: mamma Veronique al lavoro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -