Johnson si salva: il voto di sfiducia non passa. Ma il clima tra i Tories è teso (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – Alla fine Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia, come riporta l’Ansa. Il premier britannico, prima della votazione in aula, era in una posizione molto complicata. Che, per la cronaca, è lontana da un miglioramento netto. Johnson supera la sfiducia Johnson dunque supera la fase critica del voto di sfiducia del Partito conservatore britannico e resta premier. Ma il pericolo scampato non elimina i dissapori interni successivi al Partygate, ovvero lo “scandalo” delle feste organizzate contro le restrizioni anti-Covid. Quella multa lo penalizzò molto nella percezione dell’opinione pubblica e anche in quella dei colleghi Tories. In due ore di scrutinio segreto, i 359 deputati della maggioranza alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – Alla fine Borissi èto daldi, come riporta l’Ansa. Il premier britannico, prima della votazione in aula, era in una posizione molto complicata. Che, per la cronaca, è lontana da un miglioramento netto.supera ladunque supera la fase critica deldidel Partito conservatore britannico e resta premier. Ma il pericolo scampato non elimina i dissapori interni successivi al Partygate, ovvero lo “scandalo” delle feste organizzate contro le restrizioni anti-Covid. Quella multa lo penalizzò molto nella percezione dell’opinione pubblica e anche in quella dei colleghi. In due ore di scrutinio segreto, i 359 deputati della maggioranza alla ...

