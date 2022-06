Italia-Ungheria 2-1, gli azzurri si rialzano con Barella e Pellegrini. Funziona la linea giovani (Di martedì 7 giugno 2022) L'Italia batte l'Ungheria per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League. Il successo consente agli azzurri di salire a 4 punti, al primo posto solitario. Sabato 11 giugno la Nazionale del ct Mancini fa visita all'Inghilterra, a quota 1 dopo il pareggio per 1-1 in Germania. La rivincita della finale di Euro 2020 è in programma a Wolverhampton. Gli azzurri partono con atteggiamento aggressivo e piantano le tende nella metà campo avversaria. L'Ungheria fa muro, cercando di non concedere spazi all'Italia che, in effetti, fatica a creare occasioni da gol in avvio. La pressione della Nazionale di Mancini è costante e la rete arriva alla prima vera chance. Al 30' Spinazzola innesca Barella, conclusione potente e precisa: 1-0. ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) L'batte l'per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League. Il successo consente aglidi salire a 4 punti, al primo posto solitario. Sabato 11 giugno la Nazionale del ct Mancini fa visita all'Inghilterra, a quota 1 dopo il pareggio per 1-1 in Germania. La rivincita della finale di Euro 2020 è in programma a Wolverhampton. Glipartono con atteggiamento aggressivo e piantano le tende nella metà campo avversaria. L'fa muro, cercando di non concedere spazi all'che, in effetti, fatica a creare occasioni da gol in avvio. La pressione della Nazionale di Mancini è costante e la rete arriva alla prima vera chance. Al 30' Spinazzola innesca, conclusione potente e precisa: 1-0. ...

