"Io innocente accusata di pedofilia", la storia in un libro (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Sognava una vita normale, si è ritrovata travolta da una tempesta giudiziaria che solo per un soffio non l'ha rovinata per sempre. accusata da innocente di uno dei reati più orribili e infamanti: pedofilia. E' la storia di un clamoroso errore giudiziario raccontato nel libro d'esordio scritto dall'avvocato penalista Rosario Orlando, "L'Offesa. Una donna innocente. Il suo avvocato. Un'accusa infamante" (158 pagine, disponibile solo su Amazon), con il patrocinio dell'associazione Errorigiudiziari.com e la prefazione di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone. "Che dobbiamo fare, avvocato – afferma la vittima dell'ingiustizia -, per gridare al mondo intero questo scandaloso errore che nessuno vuole ammettere? Bisogna forse ricorrere a gesti estremi, per attirare ...

