In Italia un lavoratore su tre è sottopagato: cosa può cambiare con il salario minimo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – In seguito all’intesa dell’Ue sulla direttiva riguardante il salario minimo, che sembrerebbe essere stata trovata in questi giorni, è utile capire la situazione Italiana per quanto concerne il problema dei redditi. Sono circa 4,6 milioni di lavoratori che in Italia non raggiungono i 9 euro l’ora (cifra minima stimata), pari al 29,7%. Vale a dire circa uno su tre. Tra i dipendenti privati la percentuale scende al 26,2%, mentre tra gli operai agricoli supera il 35%. I lavoratori sottopagati sono quasi la totalità quando si parla di lavori domestici: quelli che prendono meno di 9 euro superano il 90%. A dirlo sono gli ultimi dati dell’Inps, aggiornati a gennaio 2021. I benefici del salario minimo Con l’introduzione di un salario minimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – In seguito all’intesa dell’Ue sulla direttiva riguardante il, che sembrerebbe essere stata trovata in questi giorni, è utile capire la situazionena per quanto concerne il problema dei redditi. Sono circa 4,6 milioni di lavoratori che innon raggiungono i 9 euro l’ora (cifra minima stimata), pari al 29,7%. Vale a dire circa uno su tre. Tra i dipendenti privati la percentuale scende al 26,2%, mentre tra gli operai agricoli supera il 35%. I lavoratori sottopagati sono quasi la totalità quando si parla di lavori domestici: quelli che prendono meno di 9 euro superano il 90%. A dirlo sono gli ultimi dati dell’Inps, aggiornati a gennaio 2021. I benefici delCon l’introduzione di un...

