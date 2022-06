Geografia lettiana Da nord a sud | la mappa ragionata dei crucci del Pd sulle alleanze variabili

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 giugno 2022) Enrico Letta insiste sul cosiddetto campo largo. Nonostante tutte le difficoltà che sta incontrando lungo il cammino con i 5 stelle, il segretario del Partito democratico è convinto che non ci sia altra strada, tanto più che la nuova legge elettorale non vedrà mai la luce. Eppure i problemi non sono affatto pochi. E non si tratta solo della fatidica data del 21 giugno, perché in realtà al Nazareno, nonostante le dichiarazioni doverosamente preoccupate, sono convinti che Giuseppe Conte non farà cadere il governo in quell’occasione e che basterà qualche piccolo ritocco alla risoluzione di maggioranza per convincere l’ex premier a dirsi soddisfatto e a salvare la faccia dopo essersi spinto molto oltre. C’è anche la questione degli altri possibili alleati alle prossime elezioni politiche che sono restii ad andare con i 5 stelle. Carlo Calenda ha lasciato già intendere a Letta che lui ...