Frana ad Amalfi | crollano terrazzamenti in mare – Video

(Adnkronos) – Una Frana si è verificata ad Amalfi, dove poco prima delle 13 sono crollati alcuni terrazzamenti a strapiombo sul mare al di sotto della strada statale. Non risultano persone coinvolte né danni alle case o alle strutture presenti nell'area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non distante dal luogo dello smottamento di oggi, il 2 febbraio 2021 si è verificato il crollo che interessò anche la strada statale e che causò per mesi gravi ripercussioni sul traffico dell'intera zona. L'articolo proviene da Italia Sera.

