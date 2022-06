Fate: The Winx Saga 2, arriva anche Flora ma un dettaglio stronca la serie (Di martedì 7 giugno 2022) Alfea riapre i battenti per ospitare le vicende della seconda stagione di Fate: The Winx Saga, che vedrà coinvolta anche Flora. A svelarlo è il primo teaser trailer, diffuso da Netflix nelle ultime ore, che ha però suscitato alcune polemiche: ecco il motivo. Sin dalla sua distribuzione, Fate: The Winx Saga è stata una serie alquanto divisiva. Da un lato, infatti, c’è chi ha apprezzato la svolta più dark, in grado di mischiare i toni del teen drama con l’horror adolescenziale, sulla scia del successo de Le terrificanti avventure di Sabrina. Dall’altro, invece, in molti hanno storto il naso riguardo all’estremo margine di libertà intrapreso da Brian Young, ideatore della serie (basata sul soggetto di Iginio Straffi), che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 giugno 2022) Alfea riapre i battenti per ospitare le vicende della seconda stagione di: The, che vedrà coinvolta. A svelarlo è il primo teaser trailer, diffuso da Netflix nelle ultime ore, che ha però suscitato alcune polemiche: ecco il motivo. Sin dalla sua distribuzione,: Theè stata unaalquanto divisiva. Da un lato, infatti, c’è chi ha apprezzato la svolta più dark, in grado di mischiare i toni del teen drama con l’horror adolescenziale, sulla scia del successo de Le terrificanti avventure di Sabrina. Dall’altro, invece, in molti hanno storto il naso riguardo all’estremo margine di libertà intrapreso da Brian Young, ideatore della(basata sul soggetto di Iginio Straffi), che ...

