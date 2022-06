Diablo Immortal | ci vogliono ben $ 110 000 per salire al massimo livello

(Di martedì 7 giugno 2022)pare che sia un grande gioco, questo lo sappiamo per certo, ma ciò che non ci piace è probabilmente la questione pay-to-win, ossia che per vincere o diventare molto forte è necessario pagare in maniera illimitata. Ma come si è manifestato questo problema? Per quanto stia riscontrando un ottimo successo, presenta già numerosi problemi; fra questi non si può ignorare il fatto che si debba spendere una cifra assurda per un PG – Computermagazine.itPer via degli acquisti in-app, sembra che sia possibile portare il personaggio dialpossibile tramite le Legendary Gems, disponibili solo pagando con valuta reale, e può costare fino a 110 mila dollari. La caratteristica del nuovo titolo Blizzard è stata descritta da Bellular News, il quale ne ha ...

Advertising

GiocareOra : Quanto dura Diablo Immortal? Tutta la durata del gioco - infoitscienza : Diablo Immortal e le microtransazioni: Blizzard sta esagerando con la caccia alle balene? - GiocareOra : Come completare la pulizia delle ragnatele in Diablo Immortal - Lollowitz : Il gioco presenta diversi problemi tecnici ed è effettivamente pieno di acquisti osceni ma c'è del potenziale.Tecni… - josemi_stickman : @gamersfy diablo immortal xDDDD ok,no -

è disponibile per iOS, Android e PC tramite open beta e sta già raccogliendo critiche per le sue meccaniche pay - to - win . Nonostante abbia ottenuto un Metascore di "79" da 12 ...La scorsa settimana , Blizzard ha ufficialmente pubblicato. Il gioco, annunciato nel 2018 e destinato in prima battuta solamente ai device mobile iOS e Android, è stato anche portato su PC in versione open beta. Purtroppo non tutto è andato ...Diablo Immortal sta ricevendo numerose polemiche per le microtransazioni introdotte da Blizzard, ritenute fin troppo invasive dalla community.. Sin dal debutto su PC e dispositivi mobile iOS e ...Diablo Immortal sotto i riflettori: qualcuno ha fatto due conti per maxare tutte le stat del personaggio. 110mila euro per non farmare ...