Deulofeu sempre più vicino: il Napoli fa un passo avanti, la cifra (Di martedì 7 giugno 2022) Si concretizza sempre più l’idea di un imminente addio tra Mertens e il Napoli, a causa delle richieste del giocatore che non collimano con l’idea del club. Per questo motivo si intensificano le trattative per portare in casa Napoli lo spagnolo Gerard Deulofeu. Il numero 10 dell’Udinese avrebbe manifestato la sua totale adesione ad un trasferimento nel club partenopeo, ma manca l’accordo con la società friulana. La prima offerta del Napoli era di 13 milioni ed è stata rigettata dall’Udinese, che aveva fissato il tetto minimo tra i 20 e i 25 milioni, cifra eccessivamente alta per le idee del club azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport questa mattina, le due società sono pronte a fare passi avanti per venirsi incontro e raggiungere la giusta ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Si concretizzapiù l’idea di un imminente addio tra Mertens e il, a causa delle richieste del giocatore che non collimano con l’idea del club. Per questo motivo si intensificano le trattative per portare in casalo spagnolo Gerard. Il numero 10 dell’Udinese avrebbe manifestato la sua totale adesione ad un trasferimento nel club partenopeo, ma manca l’accordo con la società friulana. La prima offerta delera di 13 milioni ed è stata rigettata dall’Udinese, che aveva fissato il tetto minimo tra i 20 e i 25 milioni,eccessivamente alta per le idee del club azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport questa mattina, le due società sono pronte a fare passiper venirsi incontro e raggiungere la giusta ...

