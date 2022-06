Advertising

ottopagine : Camorra, blitz a Napoli contro il clan Mallardo: 25 misure cautelari #Napoli - andrea_falivene : RT @mattinodinapoli: Camorra a Napoli, blitz della Dia contro il clan Mallardo: 17 in carcere e 8 ai domiciliari - WorldHilarious1 : @Luca_Mussati @guidoparchi Coi soldi distribuivano gradi di generale nel nuovo esercito italiano. Quando incontraro… - mattinodinapoli : Camorra a Napoli, blitz della Dia contro il clan Mallardo: 17 in carcere e 8 ai domiciliari - juornoit : #Juorno Il Centro operatico della #Dia di Napoli decapita 3 clan con 25 arresti: le cosche #Contini, #Mallardo… -

Fanpage.it

... a Quarto, in provincia di, che diventa un centro antiviolenza per donne maltrattate. La cerimonia si terrà a "Casa Mehari", una villa confiscata alladiventata sede di associazioni e ...Beni confiscati, a Quarto domani la consegna delle chiavi del bene confiscato al boss Cerrone, esponente apicale del clan Longobardi - Beneduce. Villa del Sole (nella foto) sarà affidata a un'... Raid di camorra a Ponticelli, colpi di pistola contro la casa del ras dei De Micco detenuto Vasta operazione anticamorra, alle prime luci di oggi, martedì 7 giugno, del Centro Operativo della Dia di Napoli che, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, ha arrestato 25 ...Il Centro operativo Dia di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari, delle quali 17 in carcere e otto agli arresti domiciliari, disposte con ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, ...