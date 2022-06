Black Adam | un nuovo poster svela il costume di Dwayne Johnson

(Di martedì 7 giugno 2022)è ritratto in undel filmcheil look deldel protagonista. Nella giornata di domani verrà rilasciato il trailer die, nell'attesa, è stato rilasciato unche mostra nei dettagli ildel protagonista interpretato da. L'immagine è inoltre accompagnata da una didascalia in cui si dichiara che il mondo aveva bisogno di un eroe e ha ottenuto l'arrivo di. Nel cast del film, tratto dai fumetti della DC, oltre al protagonista...

Advertising

Black___Adam : @kat_prima @templare2021 Resta daiii! - UniMoviesBlog : #BlackAdam Finalmente domani il trailer, ecco il poster ufficiale #AlCinema dal 20 ottobre! - Black___Adam : @fdragoni @AntonioSocci1 Lo ha scritto lui?! Seh vabbe' - Black___Adam : @ligi_p Chissà come mai si ammalò anche lei... Chissà - Black___Adam : @cammisa_massimo E più buoni belin! -

Domani verrà diffuso in rete il primo trailer di, atteso cinecomic DC in uscita quest'anno nelle sale. LEGGI ": The Rock svela la data di debutto del primo trailer! E per l'occasione lo stesso Dwayne Johnson ha continuato a ......Persona 5 PC Release Trailer Pragmata Gameplay Trailer Returnal PC Announcement Trailer Resident Evil Village Expansion Story Trailer Diabo 4 Release Date Fortnite New Expansion & Skins [] ...DC Comics ha diffuso il poster ufficiale di Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni del personaggio protagonista.Sale l'hype per Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock, che domani ci verrà mostrato in un primo trailer ufficiale, ma che nel frattempo si presenta con un nuovo poster e un video ...