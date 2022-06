Allarme zecche anche in Italia, morta una donna: cosa sta succedendo (Di martedì 7 giugno 2022) La stagione calda – iniziata con largo anticipo a partire da maggio 2022 – ha dato modo alle zecche di proliferare e attaccarsi a più persone. Un morso di zecca, per quanto indolore, può causare patologie infettive piuttosto gravi, come la rickettsiosi, l’infezione che ha colpito una donna di 70 anni in Sardegna, causandone il decesso. Vi raccomandiamo... Vaiolo delle scimmie e bambini: il punto della Società Italiana di Pediatria La SIP (Società Italiana di Pediatria) ha condiviso il punto su vaiolo delle scimmie e bambini: ecco tutto quello che c'è da sapere su trasmissio... La pensionata di Ulassai, in Ogliastra, era arrivata all’ospedale di Lanusei (Nuoro) il 2 giugno ed era stata ricoverata nel reparto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 giugno 2022) La stagione calda – iniziata con largo anticipo a partire da maggio 2022 – ha dato modo alledi proliferare e attaccarsi a più persone. Un morso di zecca, per quanto indolore, può causare patologie infettive piuttosto gravi, come la rickettsiosi, l’infezione che ha colpito unadi 70 anni in Sardegna, causandone il decesso. Vi raccomandiamo... Vaiolo delle scimmie e bambini: il punto della Societàna di Pediatria La SIP (Societàna di Pediatria) ha condiviso il punto su vaiolo delle scimmie e bambini: ecco tutto quello che c'è da sapere su trasmissio... La pensionata di Ulassai, in Ogliastra, era arrivata all’ospedale di Lanusei (Nuoro) il 2 giugno ed era stata ricoverata nel reparto ...

Advertising

zazoomblog : Allarme zecche in Italia: morta una donna per rickettsiosi Come si cura e come evitare il morso - #Allarme… - candidoporzus : Ora se ne accorgono che ci sono le zecche in Italia? Parassiti pericolosissimi. Allarme zecche. Ecco come difender… - patrinelli : Capra News: ?? Ricordate i militari italiani morti? La Nato e Mattarella li hanno uccisi una seconda volta ??… - vatenacttencass : Allarme zecche. Ecco come difendersi da questi parassiti - Giovann08571078 : Questo testa di cazzo, scopre specie pericolose che esistono da prima della nascita del bipede, va rinchiuso. Sper… -