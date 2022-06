Ultim’ora Empoli, fatta per l’allenatore della prossima stagione (Di lunedì 6 giugno 2022) Il club toscano, al primo anno di ritorno in Serie A, ha subito messo in luce grandi cose concludendo la stagione al 14esimo posto con ben 41 punti. Grandi meriti, oltre alla rosa, vanno dati all’allenatore Aurelio Andreazzoli che ha condotto egregiamente la squadra, inclucando nei giocatori meccanismi offensivi da alta classifica. Nonostante quanto di buono fatto quest’anno, le strade del club e di Andreazzoli si sono recentemente separate per volere della società. L’Empoli ha deciso infatti di puntare su Paolo Zanetti, che da calciatore ha anche militato proprio in Toscana dal 2003 al 2006. Paolo Zanetti Empoli L’ex allenatore del Venezia ha tanta voglia di rifarsi dopo l’amaro esonero dal club lagunare di pochi mesi fa. Zanetti infatti era riuscito a riportare il Venezia in Serie A a più ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) Il club toscano, al primo anno di ritorno in Serie A, ha subito messo in luce grandi cose concludendo laal 14esimo posto con ben 41 punti. Grandi meriti, oltre alla rosa, vanno dati alAurelio Andreazzoli che ha condotto egregiamente la squadra, inclucando nei giocatori meccanismi offensivi da alta classifica. Nonostante quanto di buono fatto quest’anno, le strade del club e di Andreazzoli si sono recentemente separate per voleresocietà. L’ha deciso infatti di puntare su Paolo Zanetti, che da calciatore ha anche militato proprio in Toscana dal 2003 al 2006. Paolo ZanettiL’ex allenatore del Venezia ha tanta voglia di rifarsi dopo l’amaro esonero dal club lagunare di pochi mesi fa. Zanetti infatti era riuscito a riportare il Venezia in Serie A a più ...

Advertising

ILCRITICO87 : ??ULTIM’ORA EMPOLI?? Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’@EmpoliCalcio. In bocca al lupo per la nuova stagione.???? - ParmaLiveTweet : Accostato a lungo al Parma, ora Zanetti è ad un passo dall'Empoli - ParmaLiveTweet : Parma femminile attivo sul mercato: oltre a Capelletti altri due obiettivi dall'Empoli - ParmaLiveTweet : Parma femminile, prosegue la trattativa per acquistare il titolo dell'Empoli: attese novità entro pochi giorni… - serieApallone : Ultim'ora Empoli: ufficiale l'addio di Andreazzoli, pronto il successore: Il tecnico ex Roma ha salutato ufficialm… -

Che colpo ! Fabrizio Corsi al Premio Fedeltà allo Sport CALCIO A - Quello messo a segno da Walter Nieri si può definire un colpaccio dell'ultim'ora oppure volendo anche un...colpo d'ala. Il presidente dell'Empoli "dei miracoli" Fabrizio Corsi sarà infatti premiato con la Sfinge d'Oro lunedì 6 giugno nel contesto della 23esima edizione ... Inter, le scelte di Inzaghi per la finale contro la Juve - Top News ...ll'ultim'ora per Vecino: l'uruguaiano è stato vittima di un lieve risentimento muscolare e salterà sia la finale che la trasferta di Cagliari. L'Inter è arrivata in finale dopo aver eliminato l'Empoli ... CALCIO A - Quello messo a segno da Walter Nieri si può definire un colpaccio dell'oppure volendo anche un...colpo d'ala. Il presidente dell'"dei miracoli" Fabrizio Corsi sarà infatti premiato con la Sfinge d'Oro lunedì 6 giugno nel contesto della 23esima edizione ......ll'per Vecino: l'uruguaiano è stato vittima di un lieve risentimento muscolare e salterà sia la finale che la trasferta di Cagliari. L'Inter è arrivata in finale dopo aver eliminato l'...