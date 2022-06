Ultime Notizie – Fi, caso morosi imbarazza Berlusconi (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci risiamo, Forza Italia torna in debito di ossigeno. Proprio mentre Silvio Berlusconi con la sua ennesima discesa in campo, annunciata alla convention di Napoli, tenta di rilanciare il partito, la cassa piange, soprattutto per colpa dei morosi. Ovvero di tutti quei deputati, senatori e consiglieri regionali, che non pagano regolarmente le quote dovute (900 euro al mese, cifra comunque inferiore a quanto preteso da altri partiti). Secondo gli ultimi dati contenuti nel bilancio 2022, chiuso al 31 dicembre scorso, ancora non pubblicato online, apprende l’Adnkronos, un parlamentare su tre risulta inadempiente e questo avrebbe provocato un ‘buco’di almeno due milioni di euro nei conti. Un vero e proprio tesoretto in tempo di crisi ed emergenza pandemica post abolizione del finanziamento pubblico, che farebbe gola a chiunque. Una falla nelle casse, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci risiamo, Forza Italia torna in debito di ossigeno. Proprio mentre Silviocon la sua ennesima discesa in campo, annunciata alla convention di Napoli, tenta di rilanciare il partito, la cassa piange, soprattutto per colpa dei. Ovvero di tutti quei deputati, senatori e consiglieri regionali, che non pagano regolarmente le quote dovute (900 euro al mese, cifra comunque inferiore a quanto preteso da altri partiti). Secondo gli ultimi dati contenuti nel bilancio 2022, chiuso al 31 dicembre scorso, ancora non pubblicato online, apprende l’Adnkronos, un parlamentare su tre risulta inadempiente e questo avrebbe provocato un ‘buco’di almeno due milioni di euro nei conti. Un vero e proprio tesoretto in tempo di crisi ed emergenza pandemica post abolizione del finanziamento pubblico, che farebbe gola a chiunque. Una falla nelle casse, che ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - occhio_notizie : Ecco le ultime news sulla famosissima serie #Netflix #you4 - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – Ottimismo #Leao, attese novità su #Ibra #ACMilan #SempreMilan -