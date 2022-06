Treviglio | il comune chiede al suo addetto stampa di ridursi lo stipendio | lui se ne va

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 giugno 2022). Dopo cinque anni e mezzo di lavoro, in qualità di, ha lasciato il suo incarico aldi. Il motivo? Gli hanno chiesto diloe lui, Roberto Conti, ha risposto picche. Dopo il suo rifiuto, l’amministrazione ha indetto un bando, con una cifra al ribasso, vinto da una società di Napoli, la “Bucaneve”. Una collaborazione che si è interrotta così, dopo poco più di un anno dalla rielezione del sindaco Juri Imeri. “Ho partecipato al bando, ma ho perso – ha raccontato il giornalista di-, e il motivo è presto detto. Mi è stato chiesto di proporre un ribasso economico e non l’ho fatto. Avrei dovuto fare le stesse cose con unoinferiore. Non me la sono sentita dopo ...