Siccità: raccolti a rischio in Lombardia

Manca l'acqua per irrigare i campi da nord a sud. Coldiretti Lombardia chiede di rilasciare l'acqua anche dagli invasi montani

Coldiretti Puglia, cinghiali imperversano con raid quotidiani nelle campagne azzerando raccolti ... aggravando ulteriormente il contesto di criticità che le aziende agricole stanno vivendo, a causa dell'impennata dei costi di produzione e della siccità che incide sui raccolti. E' quanto denuncia ...