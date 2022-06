'Roma, i Friedkin acquistano il Cannes' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma - I Friedkin vogliono continuare a investire nel calcio e molto presto ufficializzeranno l'acquisto del Cannes , squadra di calcio che gioca nella National 3 francese (equivalente dell'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022)- Ivogliono continuare a investire nel calcio e molto presto ufficializzeranno l'acquisto del, squadra di calcio che gioca nella National 3 francese (equivalente dell'...

Advertising

modernormale : Azz ora Friedkin pure ha due squadre, quindi saa comanna pure lui come Lotito, altro evidente simbolo del gemellaggio Lazio-Roma - DanieleMennella : @Ari1927 Quasi 100mila tweet, ma c'è una spiegazione, in fondo. Tutti sanno che le prospettive di crescita della Ro… - solorobabuona : @Sig_Ceretti @DanieleGianca @fdr985___ @Solo_La_Roma @Gabry_L3l3 Lei che è esperto di queste cose da cosa dovrebbe… - wolf_yellowred : @Sig_Ceretti @Solo_La_Roma @DanieleGianca @fdr985___ Non credo abbiano comprato oggi i Friedkin. Se superano il 90%… - DublinRoma : @Cristopher_2015 Secondo me è che Zaniolo non lo vuole nessuno… anche la cifra uscita dalla AS Roma, da cui da due… -