Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: lo yacht di 43 metri è una vera reggia (Di lunedì 6 giugno 2022) Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più apprezzate e longeve del mondo dello spettacolo. Lei al timone di Verissimo ormai da anni, lui dietro le quinte dei programmi Mediaset: insieme sono la coppia perfetta, ma soprattutto molto innamorati. La relazione tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin continua a gonfie vele. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 giugno 2022)sono una delle coppie più apprezzate e longeve del mondo dello spettacolo. Lei al timone di Verissimo ormai da anni, lui dietro le quinte dei programmi Mediaset: insieme sono la coppia perfetta, ma soprattutto molto innamorati. La relazione tracontinua a gonfie vele. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GioGioInter : RT @smgii1908: Comunque al Milan non spendeva tutti questi soldi (in relazione al fatturato). Mi sa che hanno dato lo Xanax a Marina e Pier… - smgii1908 : Comunque al Milan non spendeva tutti questi soldi (in relazione al fatturato). Mi sa che hanno dato lo Xanax a Mari… - AngeloCivico : Pucci: 'la pupa e il secchione la faccio io'. E no Pucci, non è proprio così ??. Chiaramente la puntata registrata… - BandyCrash : @bababukfree @Bohemian_322 In quel periodo Pier Silvio doveva fare tante cose: sposare le casalinghe, salvare l'Ali… - pollastraz : @Lamb_guast84 @wazzaCN fidati ho parlato con pier silvio -